Malattie professionali Focus sulla pesca Diritti e bilateralità

A Porto Santo Stefano si è svolta un’iniziativa organizzata da Flai Cgil e Inca Grosseto, dedicata alle malattie professionali nel settore della pesca. L’evento ha affrontato temi relativi ai diritti dei lavoratori e alla bilateralità, con un focus particolare sulle problematiche che colpiscono chi opera in mare. La discussione ha coinvolto rappresentanti e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati alla tutela della salute e alle condizioni lavorative.

MONTE ARGENTARIO Flai Cgil e Inca Grosseto a Porto Santo Stefano per l’iniziativa su malattie professionali, diritti e bilateralità nel settore della pesca. Si terrà questa mattina alle 10 nella sede Cgil di Porto Santo Stefano in via Roma 46 l’iniziativa "Malattie professionali, diritti e bilateralità nel settore della pesca. Dignità, lavoro e salute", un appuntamento dedicato a lavoratori, cittadini e operatori del comparto ittico. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Pesca della Flai Cgil, un percorso sindacale e territoriale pensato per affrontare in modo concreto i temi del lavoro nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione alla tutela della salute, alla prevenzione delle malattie professionali, ai diritti dei lavoratori e agli strumenti di bilateralità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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