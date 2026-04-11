Maiorca-Rayo Vallecano domenica 12 aprile 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Los Bermellones possono fare il colpaccio

Domenica 12 aprile 2026 alle 16:15 si gioca la sfida tra Maiorca e Rayo Vallecano. Nelle ultime partite in casa, il Maiorca ha mostrato un miglioramento grazie alla guida di Demichelis, che ha portato maggiore compattezza e determinazione alla squadra. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati e i tifosi attendono con interesse questa partita, con i padroni di casa che cercano di ottenere un risultato positivo.

Nelle ultime gare casalinghe giocate, il Maiorca ha decisamente accelerato il passo: sotto la guida di Demichelis la squadra ha ritrovato ardore, compattezza e determinazione per raggiungere un obiettivo importantissimo come la salvezza. Son Moix ha ancora negli occhi la straordinaria impresa compiuta la settimana scorsa contro il Real Madrid, che ha determinato il sorpasso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 12 aprile 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Los Bermellones possono fare il colpaccio Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 12 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones possono fare il colpaccioNelle ultime gare casalinghe giocate, il Maiorca ha decisamente accelerato il passo: sotto la guida di Demichelis la squadra ha ritrovato ardore,... Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 12 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Gara fondamentale per i padroni di casaNelle ultime gare casalinghe giocate, il Maiorca ha decisamente accelerato il passo: sotto la guida di Demichelis la squadra ha ritrovato ardore,...