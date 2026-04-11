Magis Energia arrivano le prime bollette col nuovo nome | Possibili ritardi proroga per il pagamento senza mora
In questi giorni, i clienti ricevono le prime bollette con il nuovo nome di Magis Energia, dopo il recente cambio di denominazione avvenuto a seguito del rebranding da Agsm Aim. La transizione segna un momento di passaggio per l’azienda, che ha modificato la propria identità ufficiale. Sono previste possibili proroghe nei termini di pagamento senza applicazione di sanzioni, in caso di eventuali ritardi.
Arrivano in questi giorni nelle case dei clienti le prime fatture con il nuovo nome di Magis Energia, passaggio che segna simbolicamente una fase importante nel percorso di trasformazione dell’azienda, dopo il recente rebranding da Agsm Aim a Magis. L’invio delle bollette coincide con un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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