L’attore danese Mads Mikkelsen è stato visto ieri sera a Biella, dove ha scelto di cenare nel locale Matteo Caffè e Cucina, in piazza Duomo. La visita ha attirato l’attenzione dei presenti, che lo hanno riconosciuto facilmente nel ristorante. Non sono stati annunci ufficiali riguardo a motivi o durata della sua presenza in città.

L’attore internazionale Mads Mikkelsen ha cenato ieri sera a Biella, fermandosi nel locale Matteo Caffè e Cucina situato in piazza Duomo. L’incontro ha la partecipazione di Alessandro Sartori, figura chiave come art director per Zegna, che ha accompagnato la star danese durante la serata. Il legame tra il cinema internazionale e l’eccellenza biellese. La presenza del protagonista di pellicole come Casino Royale, Doctor Strange e Un altro giro non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in una strategia comunicativa consolidata. Il sessantenne attore danese ricopre infatti il ruolo di Global Ambassador per il marchio Zegna, essendo stato anche il volto principale della Fashion Week 2025 dell’azienda del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mads Mikkelsen a Biella: il volto di Zegna scopre i sapori locali

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