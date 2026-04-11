Madre e figlia trovate morte in casa

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, due donne di 82 e 50 anni sono state trovate senza vita all’interno di un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Le due persone sono madre e figlia, e il loro decesso è stato scoperto in circostanze ancora da chiarire dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per loro non c’era più nulla da fare.

I corpi di due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni, sono stati trovati nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile in un appartamento a Sesto San Giovanni (Milano). I resti erano in avanzato stato di decomposizione, secondo quanto riportano i vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 17.🔗 Leggi su Milanotoday.it Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizioneI corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di... Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizione: dramma a MilanoI corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di... Milano, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizione