Macroarea Sud della Rete Giovani di Arcigay Di Martino M5S | Patrimonio di saperi ed energia
Questa mattina si sono aperti i lavori della Macroarea Sud della Rete Giovani di Arcigay. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti politici che hanno commentato l'importanza di questa iniziativa, definendola un patrimonio di saperi ed energia. Durante l'incontro sono stati affrontati diversi temi legati all'inclusione e ai diritti delle persone LGBT+. La sessione si è svolta in un clima di confronto e condivisione.
"Ho partecipato questa mattina all'inizio dei lavori della Macroarea Sud della Rete Giovani di Arcigay. Un momento emozionante e significativo che mette in evidenza l'impegno di Arcigay nel coinvolgimento e nell'attenzione nei confronti delle persone giovani. Un patrimonio di saperi, competenze.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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