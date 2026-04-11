Macroarea Sud della Rete Giovani di Arcigay Di Martino M5S | Patrimonio di saperi ed energia

Questa mattina si sono aperti i lavori della Macroarea Sud della Rete Giovani di Arcigay. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti politici che hanno commentato l'importanza di questa iniziativa, definendola un patrimonio di saperi ed energia. Durante l'incontro sono stati affrontati diversi temi legati all'inclusione e ai diritti delle persone LGBT+. La sessione si è svolta in un clima di confronto e condivisione.