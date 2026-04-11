A Napoli si registrano circa 30mila targhe di veicoli polacchi, una presenza significativa rispetto alla media cittadina. Alcuni di questi mezzi sono intestati a società di comodo o prestanome, spesso utilizzate per motivi fiscali o amministrativi. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno analizzando le modalità di immatricolazione e i motivi di questa diffusione. La situazione solleva domande sulla provenienza e l’utilizzo di questi veicoli.

Roma, 11 aprile 2026 – Ma perché a Napoli girano almeno 30mila targhe polacche? “Semplice. Sono veicoli intestati magari a società prestanome di comodo. In Italia si danno per assicurati automaticamente, la norma non prevede controlli. Il problema si scopre quando c’è un incidente. Allora entra in campo il Fondo vittime della strada, perché si scopre che non c’è copertura per i danni. Le assicurazioni italiane aumentano anche per questo”, per alimentare quella cassaforte. Giambattista Cavalli è il responsabile laboratorio analisi documentale della polizia locale di Verona, lavora nella squadra del comandante Luigi Altamura. Le frodi assicurative le scopre tutti i giorni, facendo il suo lavoro sulla strada e in ufficio, analizzando i documenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ma perché a Napoli girano migliaia di targhe polacche? Ecco l’’inganno’ sui veicoli immatricolati all’estero

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