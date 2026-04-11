L' Under 17 Eccellenza dell' Amatori Pescara 1976 ha vinto la Coppa Abruzzo | Una grande soddisfazione

L'Under 17 Eccellenza dell'Amatori Pescara 1976 ha conquistato la Coppa Abruzzo con una giornata di anticipo, vincendo la finale a Ortona. La squadra affronterà l'ultima partita della stagione nel loro campo, dove si svolgerà una festa per celebrare il risultato ottenuto. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il settore giovanile del club, che ha raggiunto il titolo regionale.

L'Under 17 Eccellenza dell'Amatori Pescara 1976 ha vinto la Coppa d'Abruzzo con un turno d'anticipo: a Ortona, dove si giocherà l'ultima partita, sarà grande festa.“Una grande, grandissima soddisfazione per tutto l'universo Amatori - si legge nella nota della società -. Un percorso fatto di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Festa grande a Pescara: la Folgore Delfino Curi vince la Coppa Italia di EccellenzaLa seconda squadra di Pescara per storia e blasone ha scritto una pagina di storia nel calcio cittadino e regionale.

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