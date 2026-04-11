L' Under 17 Eccellenza dell' Amatori Pescara 1976 ha vinto la Coppa Abruzzo | Una grande soddisfazione

L'Under 17 Eccellenza dell'Amatori Pescara 1976 ha conquistato la Coppa Abruzzo, vincendo il torneo con una giornata di anticipo. La finale si è svolta a Ortona, dove i giocatori hanno ottenuto la vittoria e si preparano a disputare l'ultima partita della stagione. La squadra festeggia il risultato, che rappresenta un risultato importante nel campionato regionale. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dai dirigenti.

L'Under 17 Eccellenza dell'Amatori Pescara 1976 ha vinto la Coppa d'Abruzzo con un turno d'anticipo: a Ortona, dove si giocherà l'ultima partita, sarà grande festa.“Una grande, grandissima soddisfazione per tutto l'universo Amatori - si legge nella nota della società -. Un percorso fatto di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Festa grande a Pescara: la Folgore Delfino Curi vince la Coppa Italia di EccellenzaLa seconda squadra di Pescara per storia e blasone ha scritto una pagina di storia nel calcio cittadino e regionale.