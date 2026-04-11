L’ultimo gigante narra la storia di Boris, una guida turistica nel Parco Nazionale dell’Iguazú, in Argentina. La sua vita scorre normalmente fino a quando il padre, che aveva abbandonato lui e sua madre molti anni prima, riappare improvvisamente. La pellicola si concentra sul ritorno di questa figura e sul suo impatto sulla vita di Boris, portando in scena un intenso dramma familiare che esplora il rapporto tra padre e figlio.

Boris è una guida turistica del Parco Nazionale dell’Iguazú, nella provincia argentina di Misiones. Trentacinque anni, conduce un’esistenza ordinata che si incrina nel momento in cui Julián, il padre che aveva abbandonato lui e sua madre quando era solo un bambino, ricompare all’improvviso. L’uomo è un ex pilota di linea, che si era costruito due famiglie, salvo poi sacrificarne una in favore dell’altra. I protagonisti de L’ultimo gigante si ritrovano così dopo un lunghissimo periodo di lontananza, con il genitore che è affetto da una diagnosi terminale e cova il desiderio di riconciliarsi col figlio prima che sia troppo tardi. Inoltre Julian ha una richiesta precisa da fare all’erede, un qualcosa che testa i limiti del legame di sangue e che Boris è forse il solo a poter esaudire. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’ultimo gigante: un intenso dramma sul rapporto padre-figlio – Recensione

The Outrun: un intenso dramma sulle dipendenze con Saoirse Ronan – RecensioneConosciamo la giovane protagonista Rona mentre svuota i bicchieri abbandonati dai clienti di un pub londinese che sta chiudendo, prima di essere...

“L’idiota di Famiglia”: Ferrari a Pisa tra storia, satira e un complesso rapporto padre-figlio.Il romanziere Dario Ferrari presenterà il suo nuovo libro, “L’idiota di Famiglia”, presso il Cinema Lumiere di Pisa il 20 febbraio 2026.

Argomenti più discussi: C'è chi aspetta GTA 6 e chi un horror giapponese con una donna gigante che uccide a colpi di baguette; Il gigante degli sportelli automatici per criptovalute denuncia un furto di bitcoin del valore di 3,7 milioni di dollari a seguito di un attacco informatico; Crimson Desert confermato aver venduto quattro milioni di copie; Scopri 'L'ultimo Gigante': Recensioni & Cast Netflix.

L’ultimo gigante: un intenso dramma sul rapporto padre-figlio – RecensioneAl centro di L'ultimo gigante il contrastato legame tra un padre malato e il figlio abbandonato quando era solo un bambino. superguidatv.it

È finalmente in vigore la legge sulle piccole e medie imprese. Al suo interno ci sono le nuove modalità per postare una recensione online legata al turismo e alla ristorazione. Ma ci vorrà tempo per le linee guida, tra influencer e social network - facebook.com facebook

Recensione Galaxy A57: il medio gamma di Samsung che diventa più sottile e leggero | VIDEO x.com