Boris è una guida turistica del Parco Nazionale dell’Iguazú, nella provincia argentina di Misiones. Trentacinque anni, conduce un’esistenza ordinata che si incrina nel momento in cui Julián, il padre che aveva abbandonato lui e sua madre quando era solo un bambino, ricompare all’improvviso. L’uomo è un ex pilota di linea, che si era costruito due famiglie, salvo poi sacrificarne una in favore dell’altra. I protagonisti de L’ultimo gigante si ritrovano così dopo un lunghissimo periodo di lontananza, con il genitore che è affetto da una diagnosi terminale e cova il desiderio di riconciliarsi col figlio prima che sia troppo tardi. Inoltre Julian ha una richiesta precisa da fare all’erede, un qualcosa che testa i limiti del legame di sangue e che Boris è forse il solo a poter esaudire.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’ultimo gigante: un intenso dramma sul rapporto padre-figlio – Recensione

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