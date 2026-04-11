Si avvicina la fine del campionato e il Napoli si prepara ad affrontare le ultime partite con l’obiettivo di mantenere la corsa allo Scudetto. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci riguardo al futuro di un attaccante, che a giugno lascerà la squadra. La sua prossima destinazione non è ancora ufficiale, ma si parla di un trasferimento imminente. La società, invece, non ha ancora commentato pubblicamente la questione.

Il Napoli è concentrato sul finale di stagione e tutta la squadra è pronta a dare il massimo per credere ancora nello Scudetto. Tutti, o quasi, perché Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: almeno due club turchi della Super Lig, Besiktas e Fenerbahce, pensano ad un’eventuale offerta ufficiale per il centravanti belga ancora sotto contratto fino a giugno 2027. Lukaku e la rottura col Napoli: c’è la Turchia. Gli ultimi sviluppi interni al club azzurro hanno modificato radicalmente lo scenario. Quello che sembrava un progetto stabile fino al 2027 si è trasformato in una situazione fluida, dove l’addio anticipato diventa concretamente possibile.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku – Napoli, sarà addio a giugno: ecco la prossima destinazione

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