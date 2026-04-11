Lukaku e il Napoli storia ormai al capolinea | cosa succede a giugno

Dopo la rottura avvenuta la scorsa settimana, il futuro di Romelu Lukaku si sta delineando come lontano dal Napoli. Diversi club sono già entrati in contatto con gli agenti dell’attaccante per valutare eventuali trasferimenti nelle prossime settimane. La situazione si sta evolvendo rapidamente, mentre le trattative tra le parti sembrano aver raggiunto un punto di stallo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata da parte delle società coinvolte.

Dopo la rottura della settimana scorsa, il futuro di Lukaku sembra ormai sempre più lontano da Napoli e diversi club stanno iniziando a interessarsene. Secondo la stampa turca, club importanti come Besiktas e Fenerbahçe starebbero monitorando con interesse la situazione del centravanti belga, pronti a intervenire qualora si concretizzasse una separazione dal Napoli. Le indiscrezioni parlano apertamente della possibilità che Lukaku possa liberarsi a parametro zero, ipotesi legata a una possibile rottura contrattuale dopo le recenti vicende. Il Napoli, sempre secondo le fonti turche, avrebbe già maturato una decisione sul futuro del giocatore, aprendo scenari favorevoli per le squadre interessate. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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