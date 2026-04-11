L' Ue torna a minacciare la Biennale Stefani | Ricatto inaccettabile

La Commissione europea ha annunciato la possibilità di sospendere i finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, pari a due milioni di euro per il triennio 2025-2028, se la fondazione non cambierà posizione riguardo alla partecipazione di una delegazione russa alla mostra che aprirà tra poche settimane. La decisione arriva dopo che la fondazione ha confermato di non opporsi alla presenza degli artisti russi all’evento.

La commissione europea fa sul serio, nella volontà di tagliare i fondi alla Biennale di Venezia (due milioni di euro per il triennio 2025-2028), qualora la fondazione veneziana confermasse la scelta di non opporsi alla presenza di una delegazione russa alla mostra che apre al pubblico tra meno di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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