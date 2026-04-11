L’Ucraina ripara la pipeline di Orbán

L’Ucraina sta completando i lavori di riparazione di un oleodotto, previsto per la primavera. Nel frattempo, il governo ungherese è stato accusato di aver condotto campagne denigratorie contro il paese. L’Unione Europea sta inoltre considerando di sospendere i finanziamenti destinati alla Serbia, a causa della sua stretta relazione con la Russia. Questi sviluppi coinvolgono questioni di approvvigionamento energetico e rapporti tra i paesi della regione.

Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Publicus per Népszava tra il 7 e il 9 aprile e su un campione di 1.004 persone, otto ungheresi su dieci hanno sentito dire che, in base alle informazioni rese pubbliche poche settimane fa dall’investigatore di polizia Bence Szabó, l’Ufficio per la protezione della Costituzione avrebbe tentato di distruggere il partito Tisza del candidato Péter Magyar utilizzando mezzi dei servizi segreti. Si tratterebbe di un gruppo composto da ex funzionari della sicurezza nazionale, poliziotti, esperti informatici, finanziato con fondi pubblici e incarichi dei servizi segreti, specializzato in diffamazioni politiche, attivo contro i partiti di opposizione attraverso una società di cybersicurezza aperta nel 2021.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Ucraina ripara la pipeline di Orbán Leggi anche: Orbán: "L'Ue non vuole la pace in Ucraina" Leggi anche: Viktor Orbán: «È l’Ue a non volere la pace in Ucraina»