Luci sulla pubblicità buio sulla sicurezza Il paradosso dei tabelloni luminosi a Calolziocorte
A Calolziocorte si apre un dibattito sul posizionamento dei tabelloni luminosi, che sono stati recentemente installati in alcune zone della città. L'opposizione critica la scelta, sostenendo che l'attenzione si concentri sulle pubblicità luminose, mentre altri aspetti come la sicurezza delle strutture vicine agli impianti non ricevano adeguata considerazione. In particolare, si segnala il furto avvenuto presso una casa delle associazioni situata nelle vicinanze di uno dei pannelli installati.
Luci sulla pubblicità, buio sulla sicurezza. Calolziocorte, secondo l'opposizione, vive il paradosso dei tabelloni luminosi, dimenticando allo stesso tempo altre priorità come meglio salvaguardare la casa delle associazioni presa di mira dai ladri e situata proprio vicino a una dei nuovi pannelli.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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