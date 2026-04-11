Lucca si sta preparando a diventare il set di una nuova serie internazionale prodotta da Netflix. La città sta organizzando i casting per selezionare gli attori e le comparse che prenderanno parte alle riprese. La produzione ha scelto Lucca come location principale, attirando così l’attenzione di molti addetti ai lavori e appassionati. Le riprese sono previste nei prossimi mesi, portando un nuovo flusso di attività nella zona.

Lucca, 11 aprile 2026 – Lucca si prepara a vivere un momento da grande protagonista, trasformandosi nel set di una importante serie internazionale targata Netflix. Un’occasione che promette di portare le atmosfere uniche della città - insieme ad altri scorci suggestivi della Toscana - nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo. E per Lucca non si tratta affatto di una prima volta: negli ultimi anni è già finita più volte sotto i riflettori, diventando set per diverse produzioni Rai e per il cinema. Le sue Mura, le piazze storiche e i vicoli senza tempo hanno infatti conquistato registi e produzioni, confermandola come una location sempre più richiesta nel panorama audiovisivo italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca diventa set di una serie Netflix, via ai casting

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