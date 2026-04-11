Negli ultimi tempi, l’introduzione di farmaci a base di semaglutide, come Ozempic, sta influenzando comportamenti legati al consumo di alcol. Non si tratta di modifiche nel sapore del vino, ma di un cambiamento nel desiderio di berlo. Questa tendenza sta attirando l’attenzione di chi si occupa di abitudini alimentari e di mercato, poiché rappresenta un nuovo elemento da monitorare nel settore della ristorazione e del beverage.

Non è il gusto che cambia: è il desiderio. L’arrivo dei farmaci a base di semaglutide, tra cui Ozempic, sta aprendo una crepa silenziosa nel mondo del vino. Non riguarda la qualità percepita nel bicchiere, né la capacità di riconoscere aromi e difetti. Riguarda qualcosa di più profondo e meno misurabile: la spinta a bere, il ruolo del vino nella costruzione del piacere. Chi assume questi farmaci racconta una trasformazione decisa: la fame si riduce, ma insieme si attenua anche il richiamo dell’alcol. Il calice rimane attrattivo, il contenuto pure, ma cambia la disposizione interiore e la capacità di andare oltre il primo bicchiere. Il vino non scompare, ma smette semplicemente di essere necessario. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ozempic cambia il desiderio del vino

Cosa influenza il desiderio sessuale: “La libido non è un impulso isolato, nasce dentro un’ecologia del desiderio”L'universo del desiderio sessuale è variegato, complesso e pieno di sfumature: un sessuologo spiega a Fanpage.

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I farmaci dimagranti non modificano il gusto, ma il rapporto con il piacere. E se si beve meno, il tema non è solo sanitario ma culturale. Il vino perde centralità o sta ...I farmaci dimagranti non modificano il gusto, ma il rapporto con il piacere. E se si beve meno, il tema non è solo sanitario ma culturale. Il vino perde centralità o sta cambiando il modo in cui lo vi ... linkiesta.it

Effetto Ozempic: Dimagrisci, ma perdi i capelli. L’allarme (e l’affare) di Ulta BeautyIl 10% degli americani usa farmaci per dimagrire: esplode la domanda di prodotti per capelli e pelle. Novo spende 487 milioni in pubblicità. it.benzinga.com

Sono stato citato in un articolo de Il Sole 24 Ore per il mio contributo clinico nella gestione dell’“Ozempic Face”, con un focus sulla medicina estetica rigenerativa. IMCAS 2026 conferma una cosa: la medicina estetica sta cambiando direzione. Sempre più tecn - facebook.com facebook