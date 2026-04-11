Oggi, 11 aprile, si svolgono le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto alle ore 20:00. Tra i numeri più attesi c’è il 66, che non viene estratto da 132 turni sulla ruota Nazionale. La serata segnerà l’ultimo appuntamento ufficiale con i numeri di gioco prima del fine settimana. La data di sabato 11 aprile 2026 segna anche il giorno delle operazioni di estrazione per le diverse lotterie.

Sabato 11 aprile 2026, le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto sono programmate per le ore 20:00. Milioni di persone attendono i numeri estratti per la cinquantanovesima sessione dell’anno, con l’obiettivo di centrare i premi previsti dai giochi gestiti da Lottomatica. Il calendario delle estrazioni e il meccanismo del Lotto. Gli appuntamenti con la fortuna seguono una cadenza fissa ogni martedì, giovedì e sabato sera. Tuttavia, il calendario può subire variazioni in presenza di festività civili o religiose, come accade per il due giugno, il 25 aprile, il Natale o la Pasqua. Per la serata di oggi, sabato 11 aprile, l’attenzione è concentrata sulle dieci ruote cittadine e sulla Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotto, oggi 11 aprile: il 66 attende da 132 estrazioni sulla Nazionale

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