Lotteria a Calatafimi | il premio è un vitello scoppia il caso etico

A Calatafimi Segesta, durante le celebrazioni per la festa del Santissimo Crocifisso tra l’1 e il 3 maggio, è stato organizzato un evento in cui il premio principale consisteva in un vitello. La manifestazione ha suscitato discussioni e polemiche di natura etica e sociale tra i partecipanti e gli organizzatori, portando alla ribalta il tema della scelta di premi animali nelle iniziative pubbliche.

Le celebrazioni per la festa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi Segesta, previste tra l’1 e il 3 maggio, si trovano al centro di un acceso dibattito etico e sociale. La scintilla è scoccata quando il Ceto dei Massari ha annunciato che il premio principale della lotteria sarà un vitello vivo, un esemplare che pesa circa tre quintali. La decisione ha immediatamente innescato una reazione di massa da parte delle associazioni impegnate nella tutela degli animali. In particolare, la Lndc Animal Protection ha avviato una raccolta firme sulla piattaforma Change.org con l’obiettivo di spingere il Comune a cambiare il premio e a prendere una posizione ufficiale contro la trasformazione degli animali in beni di scambio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotteria a Calatafimi: il premio è un vitello, scoppia il caso etico Vitello vivo in palio alla lotteria, scoppia la polemica a Calatafimi SegestaUna scelta destinata a far discutere e che ha già sollevato diverse critiche: un vitello vivo come primo premio di una lotteria legata alla festa del... Uso etico e costruttivo della comunicazione: il premio "Parola d'oro" va a Nazarena SavinoRiconoscimento ricevuto a Roma nella prestigiosa Sala Tirreno della Regione Lazio: ennesima soddisfazione per la dottoressa di Erchie, presidente di...