Lotta alla povertà | 500 interventi delle unità di strada e 26 persone accolte in appartamento

In un’azione di contrasto alla povertà, le unità di strada hanno realizzato 500 interventi sul territorio, offrendo assistenza diretta alle persone senza dimora. Durante queste operazioni, 26 individui sono stati accolti in appartamenti messi a disposizione dai servizi sociali. La presenza di volontari e professionisti che lavorano quotidianamente in questa area rappresenta un impegno costante per sostenere le persone in condizioni di marginalità, spesso invisibili agli occhi della società.

La marginalità e la povertà sono spesso situazioni che non si vedono e non si sentono, così come l’impegno di tutti quei servizi e quei volontari e professionisti che si dedicano quotidianamente all’accoglienza delle persone in difficoltà. Nel Distretto socio-sanitario di Riccione, negli ultimi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Lotta alla povertà, varato il Piano regionale, oltre 120 milioniL'obiettivo è quello di sostenere persone e famiglie in situazioni di disagio economico e contrastare i fenomeni di esclusione sociale. Con il Piano varato ora, vogliamo dare una risposta strutturale ... quotidianosanita.it