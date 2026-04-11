Lorenzo Cutugno ucciso dalle BR dimenticato nel giorno dell' anniversario La rabbia dell' Osapp | Nessuna commemorazione non una parola É vergognoso

Il 11 novembre ricorre l'anniversario dell'omicidio di un agente di custodia, ucciso dalle Brigate Rosse nel 2003. A 48 anni dalla morte, non sono state organizzate commemorazioni né sono state pronunciate parole pubbliche in suo ricordo. La mancanza di iniziative ha suscitato la reazione di alcune organizzazioni sindacali di polizia, che hanno definito il silenzio come ingiustificato. La casa circondariale di Torino porta il suo nome, insieme a quello di un altro agente vittima di terrorismo.

Non un ricordo, non un'iniziativa in sua memoria, non una parola. Solo silenzio. A 48 anni esatti dall'omicidio di Lorenzo Cutugno – agente di custodia vittima di terrorismo a cui è stato intitolata, insieme a Giuseppe Lorusso, la casa circondariale di Torino l'11 novembre del 2003 – tutti.🔗 Leggi su Torinotoday.it Strage di Balvano, la commemorazione nel giorno dell’82esimo anniversarioIl Sindaco Vincenzo Servalli, con l’Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano, insieme con Adolfo, Mario e Alfonso Alfieri, parenti di vittime della... San Pietroburgo, Putin partecipa alla commemorazione dell'anniversario della fine dell'assedio di LeningradoHome > Esteri > San Pietroburgo, Putin partecipa alla commemorazione dell'anniversario della fine dell'assedio di Leningrado Vladimir Putin ha...