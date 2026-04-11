Il governo britannico ha deciso di sospendere temporaneamente il piano di restituzione delle isole Chagos a Mauritius. La decisione è stata presa a causa dell'assenza di supporto da parte dell'amministrazione statunitense. La questione riguarda un accordo che prevedeva la restituzione delle terre, ma finora non sono stati compiuti passi concreti in questa direzione. La situazione si inserisce in un quadro di relazioni tra i tre paesi coinvolti.

Il Regno Unito sospenderà il piano per la restituzione delle isole Chagos a Mauritius per la mancanza di sostegno da parte del presidente degli Stati Uniti. L'ha annunciato Downing Street. "Continuiamo a credere che questo accordo sia il modo migliore per proteggere il futuro a lungo termine della base militare (anglo-americana) di Diego Garcia, ma abbiamo sempre detto che saremmo andati avanti solo con il sostegno degli Stati Uniti", ha affermato un portavoce del premier Keir Starmer, aggiungendo che le discussioni con gli Usa sono in corso. Il disegno di legge per la restituzione era in scadenza in Parlamento. (ANSA-AFP).... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Londra sospende la restituzione delle isole Chagos, 'manca il sostegno Usa'

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