Sul palco si svolge l’ultima fase di una competizione di comicità, con comici che si sfidano in un confronto diretto davanti a un pubblico. Le battute vengono lanciate senza sosta, creando un’atmosfera di allegria e suspense. L’evento si conclude con l’elezione del vincitore, che riceve il riconoscimento ufficiale come miglior comico del contest. La serata si è tenuta in una location dedicata agli spettacoli dal vivo.

Un palco che diventa un vero e proprio ring della comicità, battute che volano come frecce e risate pronte a travolgere il pubblico. Locomix 2026 accende i riflettori sulla comicità emergente e si prepara a incoronare il suo nuovo campione. Il concorso, organizzato dall’ Associazione Locomotiva in collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia, vivrà il suo atto finale sabato della prossima settimana, alle 21, sul palco del Teatro Concordia a San Marino. A guidare la gara di risate saranno sei finalisti, chiamati a giocarsi il tutto per tutto in una sfida a colpi di ironia: Fabio Ricciotti direttamente da Morciano, Dario Stroscio (Bologna-Messina), Maria Teresa Deligio da Milano, Vincenzo D’Andretta (Angri-Salerno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Locomix all’atto finale: si incorona il re della risata

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