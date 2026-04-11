Location o albergo? Il borgo di lusso in Umbria perde la causa | niente risarcimento dal fisco

Un borgo di lusso in Umbria, che era stato convertito in un luogo per eventi e ricevimenti, ha perso una causa contro il fisco. La disputa riguardava la classificazione dell’attività: l’imprenditore aveva dichiarato di aver creato una location, mentre l’ente fiscale aveva ritenuto si trattasse di un’attività alberghiera. La sentenza ha stabilito che non spetta un risarcimento.

Aveva trasformato una struttura umbra in un elegante location per eventi e ricevimenti, ma il fisco l'aveva inquadrata come attività alberghiera. Da qui una verifica fiscale, un procedimento penale poi archiviato e una battaglia civile per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Trump fa causa al fisco per 10 miliardi: chiede il risarcimento per una fuga di notizie sul suo redditoUna nuova battaglia in tribunale attende Donald Trump, ma stavolta per sua iniziativa. Niente premio in busta paga, spetta il risarcimento dal datore di lavoro? La sentenzaOgni rapporto di lavoro è fondato, fin dal principio, su fiducia, rispetto delle istruzioni date dai superiori e performance conformi agli standard... Argomenti più discussi: Location o albergo? Il borgo di lusso in Umbria perde la causa: niente risarcimento dal fisco; Come aprire un negozio di frutta e verdura; Moto tampona un pullman. L’auto superata a destra e l’impatto fuori dall’hotel; Vannacci a Verona, scoppia la protesta. "Nella serie, così come nella realtà, la bottiglieria dei Cesaroni diventa un ristorante: abbiamo anticipato la realtà. In futuro andremo a parlare con i nuovi proprietari, spero che non cambi nulla dal punto di vista della fruibilità della location. Se le cose doves - facebook.com facebook GROSSE NOVITÀ IN DON MATTEO 16. Stabilita la location che sarà Spoleto, stabilita la data d'inizio riprese che sarà il 38 maggio, gli interpreti principali rimarranno ma ci saranno cambiamenti importanti e nuovi arrivi che ancora non possiamo ufficializzare. x.com