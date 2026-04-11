Location o albergo? Il borgo di lusso in Umbria perde la causa | niente risarcimento dal fisco

Da perugiatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un borgo di lusso in Umbria, che era stato convertito in un luogo per eventi e ricevimenti, ha perso una causa contro il fisco. La disputa riguardava la classificazione dell’attività: l’imprenditore aveva dichiarato di aver creato una location, mentre l’ente fiscale aveva ritenuto si trattasse di un’attività alberghiera. La sentenza ha stabilito che non spetta un risarcimento.

Aveva trasformato una struttura umbra in un elegante location per eventi e ricevimenti, ma il fisco l'aveva inquadrata come attività alberghiera. Da qui una verifica fiscale, un procedimento penale poi archiviato e una battaglia civile per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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