Santino Lo Presti, coordinatore del dipartimento eSport della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato dell’importanza dell’universo virtuale nel creare un ponte tra chi può partecipare attivamente e chi, invece, è costretto a stare lontano dal campo a causa di problemi di salute. Ha sottolineato come i giochi online possano favorire un senso di inclusione autentica e permettere di condividere emozioni reali, rafforzando i legami tra i partecipanti.

Santino Lo Presti, coordinatore del dipartimento eSport della Lega Nazionale dilettanti. Avete varato un progetto per coinvolgere ragazzi con disabilità nei videogiochi: come nasce l’idea? "Il boom degli eSports è arrivato nel periodo della pandemia, perché con tutti i campionati sospesi i ragazzi ci hanno chiesto di poter fare almeno quel campionato virtuale". Voi li usate per promuovere la socializzazione: ma non c’è il rischio che accada il contrario? "Io vengo dal mondo della scuola, e anche per noi il gaming rappresentava l’isolamento del ragazzo, non lo stare insieme. Per questo nel progetto abbiamo messo una serie di accorgimenti. Il primo è che devono giocare 11 ragazzi per squadra, è il requisito per poter partecipare al nostro campionato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo Presti del dipartimento eSport della Lnd: "Grazie all’universo virtuale si crea un legame tra chi può stare sul campo e chi è malato». "Educare all’inclusione con emozioni autentiche»

Sal Da Vinci vince il festival di Sanremo 2026, Stefano Lo Russo pubblica in piena notte la sua canzone: “Complimenti a chi trasmette emozioni autentiche”“Uno spettacolo con canzoni che ci hanno emozionato, divertito e fatto riflettere, in un tempo complesso in cui abbiamo bisogno di messaggi positivi...

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Grazie al giornalista , Gaetano Lo Presti ,della Stampa per l’articolo sul ritorno di Fausto Leali a Saint Vincent . Domani sul palco del teatro GHB un talk show , onorata di condurre , con a fianco FAUSTO LEALI , il chitarrista Francesco Lo Parco ed una sorpresa - facebook.com facebook