Lo Presti del dipartimento eSport della Lnd | Grazie all’universo virtuale si crea un legame tra chi può stare sul campo e chi è malato Educare all’inclusione con emozioni autentiche
Santino Lo Presti, coordinatore del dipartimento eSport della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato dell’importanza dell’universo virtuale nel creare un ponte tra chi può partecipare attivamente e chi, invece, è costretto a stare lontano dal campo a causa di problemi di salute. Ha sottolineato come i giochi online possano favorire un senso di inclusione autentica e permettere di condividere emozioni reali, rafforzando i legami tra i partecipanti.
Santino Lo Presti, coordinatore del dipartimento eSport della Lega Nazionale dilettanti. Avete varato un progetto per coinvolgere ragazzi con disabilità nei videogiochi: come nasce l’idea? "Il boom degli eSports è arrivato nel periodo della pandemia, perché con tutti i campionati sospesi i ragazzi ci hanno chiesto di poter fare almeno quel campionato virtuale". Voi li usate per promuovere la socializzazione: ma non c’è il rischio che accada il contrario? "Io vengo dal mondo della scuola, e anche per noi il gaming rappresentava l’isolamento del ragazzo, non lo stare insieme. Per questo nel progetto abbiamo messo una serie di accorgimenti. Il primo è che devono giocare 11 ragazzi per squadra, è il requisito per poter partecipare al nostro campionato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sal Da Vinci vince il festival di Sanremo 2026, Stefano Lo Russo pubblica in piena notte la sua canzone: “Complimenti a chi trasmette emozioni autentiche”“Uno spettacolo con canzoni che ci hanno emozionato, divertito e fatto riflettere, in un tempo complesso in cui abbiamo bisogno di messaggi positivi...
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Grazie al giornalista , Gaetano Lo Presti ,della Stampa per l’articolo sul ritorno di Fausto Leali a Saint Vincent . Domani sul palco del teatro GHB un talk show , onorata di condurre , con a fianco FAUSTO LEALI , il chitarrista Francesco Lo Parco ed una sorpresa - facebook.com facebook