Il Liverpool si appresta a sfidare il Fulham in casa, in una partita prevista per sabato 11 aprile 2026. La squadra arriva dopo una recente sconfitta contro il PSG, che ha richiesto un reset mentale e tattico. La sfida si svolgerà ad Anfield, con l’obiettivo di riprendere il cammino in campionato e rafforzare le proprie posizioni in classifica. La formazione di casa punta a ottenere i tre punti per mantenere viva la corsa europea.

Il Liverpool si prepara a ospitare il Fulham ad Anfield in questa giornata di sabato 11 aprile 2026, con l’obiettivo di ritrovare la giusta serenità in un momento cruciale per le ambizioni della stagione. La sfida di Premier League rappresenta per i padroni di casa un banco di prova immediato dopo il difficile impegno europeo vissuto a metà settimana, dove la squadra ha subito il colpo del Paris Saint-Germain nei quarti di finale della Champions League. La gestione emotiva e tattica tra il peso di Parigi e la realtà del campionato. Arne Slot ha delineato un quadro molto chiaro sulla necessità di gestire le energie mentali del gruppo in questa fase delicata del calendario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liverpool, missione Premier: Slot deve resettare dopo il PSG

LIVE Psg-Liverpool: Slot punta su Salah, Luis Enrique si affida a Douè"Manchester City e Paris Saint-Germain sono squadre piuttosto simili per qualità e per il tipo di gioco che vogliono esprimere.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90? in panchina col PSG: è gelo totale con Slot!Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo...

This Liverpool fan believes they will beat PSG