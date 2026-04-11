Liverpool-Fulham 2-0 | gol e highlights La rete di Momo Salah chiude la partita

Il Liverpool ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Fulham, con un gol di Momo Salah che ha chiuso la partita. La squadra di casa ha ottenuto tre punti che le permettono di mantenere il vantaggio sul Chelsea in classifica. La partita si è svolta in modo equilibrato, con il Liverpool che ha trovato il gol nella seconda parte del match. Sono stati segnati anche alcuni highlights che hanno caratterizzato l'incontro.

Il Liverpool ritrova il successo in campionato e si tiene stretto il vantaggio sul Chelsea nella corsa alla Champions League. Ad Anfield, i Reds superano senza particolari difficoltà il Fulham con un netto 2-0, interrompendo un digiuno di vittorie in Premier League che durava dal 28 febbraio. A indirizzare la partita ci pensano Rio Ngumoha e Momo Salah, autori delle due reti che decidono l’incontro e mantengono vive le ambizioni europee della squadra.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liverpool-Fulham 2-0: gol e highlights. La rete di Momo Salah chiude la partita Capolavoro Salah: Liverpool-Galatasaray 4-0, gol e highlightsGli highlights di Liverpool-Galatasaray 4-0, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Iwobi, gol bellissimo a Vicario: Fulham-Tottenham 2-1, gli highlightsGli highlights della vittoria per 2-1 del Fulham col Tottenham di Tudor, Udogie e Vicario: gol di Wilson, Iwobi e Richarlison.