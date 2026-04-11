LIVE Verona-Civitanova 2-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i marchigiani completano la rimonta si va al tie break

Nel match di Superlega volley tra Verona e Civitanova, il punteggio è di 2-2 dopo quattro set. I marchigiani sono riusciti a completare una rimonta che li ha portati al tie break. La partita è in corso e i dettagli aggiornati sono disponibili in diretta. L'incontro si sta giocando nel massimo equilibrio, con entrambe le squadre che cercano di conquistare il punto decisivo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-25 Mano out Loeppky e Civitanova completa la rimonta. Veroina ha perso tanti punti di riferimento, Keita e Darlan su tutti e Civitanova ha alzato l’asticella riescendo a pareggiare il conto, 2-2 19-24 Primo tempo Zingel 18-24 Murooooooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooooo 18-23 Boninfante vincente di seconda intenzione 18-22 Mano out Mozic da zona 4 17-22 Primo tempo Podrascanin 17-21 Primo tempo Nedeljkovic 16-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nikoloooooooooooooooov 16-20 Errore al servizio Civitanova 16-19 Parallela di Sani da zona 4 15-19 Muroooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiin 15-18 Parallela...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 2-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani completano la rimonta, si va al tie break LIVE Civitanova-Verona 1-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani puntano al tie-break, 8-6LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. LIVE Verona-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel terzo set, 9-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 Out Bottolo da zona 4 12-13 Diagonale stretta di Keita da zona 4 11-13 Errore al servizio Verona...