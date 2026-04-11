La partita tra Verona e Civitanova in Superlega volley si conclude con il risultato di 2-0 a favore dei veneti. Nel secondo set, la squadra di casa si aggiudica il parziale con il punteggio di 28-26, dopo un finale molto combattuto. Durante il set, Nedeljkovic realizza una slash decisiva, mentre Verona mostra segnali di difficoltà e rischia di perdere il set prima di conquistarlo.

28-26 La slash di Nedeljkovic! Verona soffre, rischia, spreca ma alla fine riesce a vincere anche il secondo set 25-22 Lo chiude Darlan da seconda linea! Verona si aggiudica con qualche patema un primo set che aveva indirizzato sui giusti binari dai primi scambi 18.00: Podrascanin titolare al centro in casa Lube, formazione confermata in casa Verona 17.58: Civitanova, dal canto suo, proverà a dare continuità alla crescita mostrata, affidandosi a un sistema di muro-difesa compatto e a una gestione più ordinata del cambio palla. La regia di Boninfante e il rendimento dei centrali hanno ampliato le opzioni offensive, mentre il servizio potrà essere un’arma chiave per mettere pressione alla ricezione veronese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano un rocambolesco secondo set, 28-26

LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano la battaglia del primo set, 34-3234-32 E’ out l’attacco di Nikolov da seconda linea! La Rana Verona vince un set lungh9issimo ed emozionante.

LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 la chiude Darlaaaaaaaaaaaaan! Diagonale da seconda linea e Verona si porta sull’1-0 nella serie 24-21...