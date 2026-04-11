LIVE Verona-Civitanova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | la Rana si aggiudica un combattuto primo set 25-22

Nella partita di Superlega volley tra Verona e Civitanova, Verona si è aggiudicata il primo set con il punteggio di 25-22. La partita è in corso e i punti si susseguono con ritmo serrato. Attualmente, il punteggio vede Verona avanti 7-5, dopo un errore al servizio di Civitanova. La sfida continua con i giocatori che si impegnano in un match molto combattuto.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Errore al servizio Veroina 7-4 Mano out Keita in pipe 6-4 Primo tempo dietro Gargiulo 6-3 Out Nikolov da zona 4 5-3 Diagonale di Darlan da zona 2 4-3 Errore al servizio Verona 3-3 Mano out Gargiulo in primo tempo 3-2 La pipe di Keita 2-2 Errore al servizio Civitanova 1-2 Errore al servizio Verona 1-1 Diagonale di Keita da zona 4 0-1 Primo tempo dietro Podrascanin 25-22 Lo chiude Darlan da seconda linea! Verona si aggiudica con qualche patema un primo set che aveva indirizzato sui giusti binari dai primi scambi 24-22 Nikolov chiude da seconda linea un’azione rocambolesca 24-21 Mano out Vitelli in...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Rana si aggiudica un combattuto primo set, 25-22 LIVE Civitanova-Verona 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: sorpasso della squadra ospite che si avvicina al primo set, 21-22CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea.