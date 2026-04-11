LIVE Verona-Civitanova 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | dominio della Rana in apertura 11-4
Al momento la partita tra Verona e Civitanova termina il primo set sul punteggio di 18-14, con un punto vincente di Gargiulo di seconda intenzione da zona 3. In avvio, la squadra di Verona ha mostrato un buon dominio, portandosi avanti con un vantaggio di 11-4. La diretta delle partite di Superlega volley del 2026 prosegue con aggiornamenti continui sugli sviluppi del match.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-14 Gargiulo vincente di seconda intenzione da zona 3 18-13 Christenson di seconda intenzione 17-13 Diagonale di Bottolo da zona 4 17-12 Errore al servizio Verona 17-11 Errore al servizio Civitanova 16-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Nikoloooooooooooooov 16-10 Primo tempo Podrascanin 16-9 Errore al servizio Civitanova 15-9 Out Keita da zona 4 15-8 Errore al servizio Verona 15-7 La diagonale di Darlan da seconda linea 14-7 Errore al servizio Verona 14-6 La pipe di Keita 13-6 La parallela di Darlan da seconda linea 12-6 Errore al servizio Verona 12-5 Primo tempo Vitelli 11-5 Errore al servizio Verona 11-4...🔗 Leggi su Oasport.it
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