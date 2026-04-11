LIVE Sinner-Zverev 6-1 6-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | altra lezione al tedesco finale con in palio il n1

Nel torneo di Montecarlo, la partita tra il giocatore A e il tennista B si sta concludendo con un punteggio di 6-1, 6-4. La sfida si svolge sulla terra battuta nel 2026, con il secondo set che si sta giocando in diretta. La finale vede in palio il numero uno del ranking ATP. Per aggiornamenti, si può consultare la diretta online e verificare se l’evento sarà trasmesso su TV8.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FINALE DI MONTECARLO SI VEDRA’ SU TV8? LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 15.12 Appuntamento dunque a domani alle ore 15.00. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 15.10 “ Alcaraz? Non vedo l’ora.Viviamo per queste partite “, le prime parole di Sinner. 15.09 Se Vacherot batterà Alcaraz, allora Sinner sarà di nuovo n.1 del mondo. Se invece la finale sarà Sinner-Alcaraz, allora ci sarà in palio il trono del ranking mondiale. Dunque una di quelle partite da non perdere per nessun motivo. 15.07 Un dato impressionante: solo il 44% dei punti ottenuti da Zverev con la prima.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altra lezione al tedesco, finale con in palio il n.1 LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altra lezione al tedesco e pass per la finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale consecutiva contro il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di...