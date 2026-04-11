LIVE Sinner-Zverev 6-1 4-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | esce il sole e l’italiano diventa più falloso

Al torneo di Montecarlo, l’incontro tra Sinner e Zverev prosegue con l’italiano che si trova ora in parità nel secondo set, con il punteggio di 4-4. Dopo un inizio molto positivo nel primo set, chiuso con un 6-1, Sinner ha mostrato alcune difficoltà, compreso un aumento degli errori non forzati. Nel frattempo, il sole è tornato a splendere sul campo durante la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 40-0 Battuta esterna vincente del n.2. 30-0 Zverev arriva ovunque in difesa sulle martellate di Sinner. Poi viene beffato dalla palla corta di rovescio dell’italiano. 15-0 Battuta vincente al corpo dell’azzurro. 4-4 In rete la palla corta dell’italiano. Piccolo passaggio a vuoto per il n.2 del mondo. A-40 Altro errore di Sinner con il diritto incrociato. 40-40 Lungo il rovescio lungolinea del tedesco in uscita dal servizio. 40-30 In rete il rovescio incrociato di un Sinner che è calato di rendimento rispetto alla frazione iniziale, dove era stato ingiocabile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-1, 4-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esce il sole e l’italiano diventa più falloso LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale consecutiva contro il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizia la prima semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.