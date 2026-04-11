LIVE Italia-Spagna 7-9 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tripletta di Cassia

Nella partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, l’Italia affronta la Spagna in diretta streaming. Al termine del secondo quarto, il punteggio è di 7-9 a favore degli avversari. Poco prima della fine del periodo, un gol di Sanahuja, realizzato con doppia superiorità numerica, ha portato il risultato a 7-9. Durante la partita, la giocatrice Cassia ha segnato una tripletta.