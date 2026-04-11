LIVE Italia-Spagna 7-9 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tripletta di Cassia
Nella partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, l’Italia affronta la Spagna in diretta streaming. Al termine del secondo quarto, il punteggio è di 7-9 a favore degli avversari. Poco prima della fine del periodo, un gol di Sanahuja, realizzato con doppia superiorità numerica, ha portato il risultato a 7-9. Durante la partita, la giocatrice Cassia ha segnato una tripletta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Spagna 7-9. 0.18? Gol di Sanahuja dopo una doppia superiorità numerica, Italia-Spagna 7-9. 0.54? Traversa di Granados. 1.25? Gooooooooooooool, Cassia accorcia le distanze, Italia-Spagna 7-8. 1.38? Goooooooooooooool, Ferrero su rigore dopo aver vinto un challenge, Italia-Spagna 6-8. 1.42? Salva ancora Cannella su Vallas, grande prestazione in fase difensiva dell’azzurro. 3.51? Gooooooooooooool, Bruni dopo un grande assist di Carnesecchi, Italia-Spagna 5-8. 4.29? Goooooooooooooooool, Cassia, sinistro imprendibile, Italia-Spagna 4-8. 4.55? Gol di Valera, tiro forte sotto la traversa, Italia-Spagna 3-8.🔗 Leggi su Oasport.it
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