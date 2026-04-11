LIVE Italia-Spagna 2-5 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Cassia di forza mette in rete!
Alle 0.38, Granados segna il suo secondo gol portando la partita Italia-Spagna a un punteggio di 2-6. Poco prima, alle 0.59, ha segnato ancora, con un assist di Valls, portando il risultato a 2-5. La partita, valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, si sta svolgendo in diretta con aggiornamenti continui.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.38? Gol di Granados, ancora lui, Italia-Spagna 2-6. 0.59? Gol di Granados, assist di Valls, Italia-Spagna 2-5. 1.25? Errori di Di Somma prima e Cannella dopo, Settebello impreciso al momento. 2.18? Gol su rigore di Biel, fallo di Balzarini, Italia-Spagna 2-4. 3.01? Gol di Valera che sfrutta la superiorità numerica, Italia-Spagna 2-3. 3.30? Gooooooooooooooool, Balzarini dopo una bella azione corale, Italia-Spagna 2-2. 3.55? Gol di Sanahuja che indovina il diagonale, Italia-Spagna 1-2. 4.54? Spagna che non approfitta dell’esclusione di Guerrato. 5.51? Gol Valera che pareggia subito i conti, Italia-Spagna 1-1.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 1-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Cassia di forza mette in rete!
Leggi anche: LIVE Italia-USA 2-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tiro spettacolare di Cassia