LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas per il primo grande successo da professionista
Oggi si corre l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con una prova che vede protagonisti diversi corridori in corsa per il successo finale. La tappa si svolge su un percorso che presenta diverse asperità e si conclude in una frazione decisiva per la classifica generale. Continuate a seguire la nostra diretta per gli aggiornamenti in tempo reale sui principali sviluppi della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Si conclude la corsa a tappe con il talento francese Paul Sexais che viaggia a vele spiegate verso il primo grande successo della giovanissima carriera. Frazione conclusiva breve ed esplosiva con partenza da Goizper-Antzuola ed arrivo a Bergara dopo 135.2 km. Per il giovanissimo transalpino l’occasione di mettere in bacheca il primo grande successo della appena nata carriera da professionista. Pronti-via e si salirà subito verso Asentzio (5.4 km al 6.7% di pendenza media), ascesa da ripetere poi nel finale affrontando però il versante opposto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Paul Seixas sta letteralmente dominando questo Giro dei Paesi Baschi - facebook.com facebook
Giro dei Paesi Baschi 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa: Goizper-Antzuola – Bergara (135,2 km) x.com