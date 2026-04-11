LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa prende ufficialmente il via

Oggi è iniziato ufficialmente il Giro dei Paesi Baschi 2026 con la prima tappa, e la corsa è partita alle 14:15. Durante la gara, il ciclista Seixas si è portato in testa anche nella classifica dei Gran Premi della Montagna, con 32 punti, mantenendo un vantaggio di dieci punti sul concorrente spagnolo. La corsa è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla posizione dei favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 La corsa ha preso ufficialmente il via. 14:12 Seixas guida anche la classifica dei GPM con 32 punti e dieci lunghezza di vantaggio sullo spagnolo Joan Bou. 14:09 Interessante notare come i corridori dalla seconda alla decima posizione, siano raccolti in 3’09”. La lotta per il podio sarà decisamente aperta. 14:06 Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team, ventesimo a 15’04”, è il migliore degli italiani- 14:03 Completano la Top 5 lo spagnolo Ion Izagirre della Cofidis, quarto a 3’50”, e il francese Alex Baudin della EF Education – EasyPost, quinto a 4’12”. 14:00 Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team guida la classifica generale con 2’30” su Florian Lipowitz e 3’40” su Primoz Roglic, entrambi della Red Bull – BORA – hansgrohe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa prende ufficialmente il via LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due guidano la corsa15:42 Il vantaggio dei due battistrada sui più immediati inseguitori scende a 1’03”. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in cinque a guidare la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 I due contrattaccanti Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike)...