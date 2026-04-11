LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultima salita

Oggi si tiene la tappa finale del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa che sta entrando nella fase decisiva sulla salita più impegnativa. In questo momento, Van der Broek e Glivar si trovano a circa 15 secondi dal duo di testa, che sta guidando il gruppo in questa fase della gara. La corsa è live e gli aggiornamenti sono disponibili per seguire gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:32 Van der Broek e Glivar sono a 15 secondi dal duo di testa. Gruppetto con Velasco a 23 secondi. 17:31 Velasco è tra i più attivi all’inseguimento di August e Garcia Pierna. Un chilometro al GPM, 10 all’arrivo. 17:29 Scatta August, si accoda Garcia Pierna. 17:27 Seixas è stato riassorbito dal gruppo Lipowitz. La maglia gialla è a 3 minuti dalla testa della corsa. 17:24 15 km all’arrivo. Al comando Velasco (XDS Astana Team), Martin e Braz Afonso (Groupama – FDJ United), Arrieta, Grosschartner, Soler e Novak (UAE Team Emirates – XRG), Skjelmose (Lidl – Trek), Garcia Pierna (Movistar Team), Van den...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salita Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fuga Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro!