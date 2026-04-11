Oggi si corre la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con tre corridori in testa alla corsa. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. A metà giornata, è stato annunciato che lo spagnolo in gara si ritirerà alla fine della stagione. La corsa continua con i ciclisti che affrontano le ultime fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:54 Lo spagnolo Pello Bilbao della Bahrain-Victorious si ritirerà ufficialmente al termine della stagione. 14:51 Mattias Skjelmose ha vinto il GPM di Asentzio davanti a Ben Healy e a Marc Soler. 14:48 Il vantaggio del trio di testa, all’ultimo rilevamento, è di 15”. 14:44 Lo sloveno Primoz Roglic, con 91, è il corridore con il maggior numero di vittorie da professionista al via dell’attuale edizione del Giro dei Paesi Baschi. 14:41 Tentano la sortita lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG, l’irlandese Ben Healy della EF Education – EasyPost e il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek. 14:38 Lo scorso anno il francese Bruno Armirail ha vinto la classifica dei GPM al Giro dei Paesi Baschi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è un trio al comando della corsa

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kruijswijk al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 La prossima asperità da affrontare sarà la salita di Kalbario (2.