LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 35 km all’arrivo Seixas vuole riprendere i fuggitivi

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con circa 35 chilometri al traguardo. In corsa, Seixas tenta di riacciuffare i fuggitivi, mentre Marc Soler ha raccolto punti sui GPM della frazione. La corsa è ancora aperta e gli atleti sono impegnati negli ultimi tratti del percorso. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili per seguire gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:56 Marc Soler ha fatto incetta di punti lungo i GPM disseminati per la frazione odierna. Lo spagnolo si è portato ad un solo punto da Seixas nella speciale classifica dedicata agli scalatori. Manca soltanto una salita. 16:54 35 km all’arrivo della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. 16:51 E’ rimasto da solo Seixas, che paga ora soltanto 2’30” al terzetto di testa e poco meno di un minuto e mezzo al gruppo Johannessen. 16:48 Superata per l’ultima volta la salita di Azkarate, ora una rapida discesa seguita dal lungo tratto di fondovalle che porterà la corsa verso l’ultima ascesa di giornata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 35 km all’arrivo, Seixas vuole riprendere i fuggitivi LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:45 La situazione: al comando Soler (UAE Team Emirates-XRG), Skjelmose (Lidl-Trek), Lopèz (Movistar... LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 70 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Corsa arrivata in quel di Bergara, tra un paio di chilometri si ritornerà a salire verso il GPM di...