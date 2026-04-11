La partita tra la nazionale femminile di rugby di Francia e Italia si è conclusa con un risultato di 40-7 a favore delle francesi. La sfida, valida per il Sei Nazioni 2026, si è disputata oggi e si è conclusa con una netta vittoria delle padrone di casa. La prossima gara delle azzurre è prevista per sabato 18 aprile contro l’Irlanda. La diretta testuale ha aggiornato i momenti salienti dell’incontro fino al fischio finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 La Diretta Live testuale di Francia-Italia termina qui! Il grande rugby del Sei Nazioni femminile 2026 torna sabato 18 aprile con la partita fra le azzurre e l’Irlanda. Grazie di averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15.31 Le azzurre hanno forse pagato i grandi sforzi del primo tempo non riuscendo quasi mai ad uscire dalla pressione offensiva delle blues nella seconda frazione di gioco. La partita di oggi però non era certo una di quelle da vincere e le azzurre dovranno essere brave a superare la batosta per concentrarsi sulla prossima sfida. 15.28 In questo secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 5-0, è venuta fuori tutta la forza fisica e l’intensità delle francesi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Francia-Italia 40-7, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Le azzurre crollano alla distanza, brutta sconfitta per Giordano e compagne

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