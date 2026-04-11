LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 6-2 5-4 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | altra reazione delle azzurre che tornano in vantaggio!

Al momento, nel torneo di squadra tra Italia e Giappone, si sta giocando il secondo singolare tra Errani e Paolini, con il punteggio di 6-2, 5-4 a favore dell’italiana. Contestualmente, nel doppio, Hozumi e Aoyama stanno affrontando le avversarie. La partita si sta svolgendo in diretta e si può aggiornare la situazione cliccando sul link dedicato. La sfida continua con le azzurre che cercano di consolidare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) Serve Paolini. 5-5 GAME HOZUMIAOYAMA. Le giapponesi si salvano con una grande rimonta dallo 0-30. 40-30 Questa volta la volée alta di Aoyama trova il campo. Seconda palla. 30-30 Paolini arriva a colpire il dritto dopo la stop volley di Aoyama, ma la palla non supera il nastro. Seconda palla, occasione in risposta per Errani. 15-30 Non trova il campo il lob di Paolini. Le azzurre restano a due punti dal match. 0-30 Hozumi non gestisce la traiettoria fastidiosa di Errani da fondo campo, e manda fuori il dritto. 0-15 La volée alta di Aoyama non trova il campo, errore grave. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 5-4, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: altra reazione delle azzurre che tornano in vantaggio! LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 1-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: reazione delle nipponiche che trovano il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 2-3, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: nuovo break immediato delle nipponicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Colpisce male il dritto Hozuni, ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com