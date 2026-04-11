LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 6-2 2-3 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | nuovo break immediato delle nipponiche

Le squadre di Italia e Giappone si affrontano nella seconda giornata della BJK Cup 2026. Attualmente, la coppia italiana ErraniPaolini conduce con un set di vantaggio, mentre nel secondo match le giapponesi hanno ottenuto un break e sono in vantaggio 3-2. La partita tra Paolini e Uchijama si sta svolgendo dalle 11 e prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 40-A Errore a rete di Aoyama che sbaglia la volée dopo il rovescio di Paolini. 40-40 Risposta perfetta di Errani con il dritto lungolinea, Hozumi può solo toccare. Si allunga il game. Seconda. A-40 Paolini sbaglia il lob, fase di gioco dove la toscana ha perso un po’ di lucidità. 40-40 Il lob di Errani è troppo corto, Aoyama chiude a rete dopo il rovescio centrale di Paolini. Seconda palla. 30-40 Paolini cerca il lungolinea di dritto, ma il possibile vincente non trova il corridoio. 15-40 Spinge con il dritto Paolini, la nipponica al servizio sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 2-3, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: nuovo break immediato delle nipponiche LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 1-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: reazione delle nipponiche che trovano il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Sport in tv oggi (sabato 11 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 2-3, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: nuovo break immediato delle nipponicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Colpisce male il dritto Hozuni, ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com