LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 6-2 1-2 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | reazione delle nipponiche che trovano il break

Nella sfida tra Errani e Paolini contro Hozumi e Aoyama, le giapponesi hanno recuperato un break nel secondo set, portandosi sul 2-1. L'incontro si sta svolgendo nella fase di qualificazione della BJK Cup 2026, con la coppia italiana che aveva vinto il primo set 6-2. La partita è ancora aperta e in corso di aggiornamento con le ultime azioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 1-2 BREAK HOZUMIAOYAMA. Altro lob vincente di Hozumi, le giapponesi ottengono il break. Serve una reazione immediata. 15-40 La volée di Paolini finisce in rete. Prime due palle break per le nipponiche, dopo 52 minuti di match. 15-30 In rete il rovescio di Hozumi, gratuito che ci fa bene. 0-30 Doppio fallo di Sara. Seconda. 0-15 Lob vincente di Hozumi, immobili le azzurre. Seconda palla. Serve Errani per il nuovo vantaggio Italia. 1-1 GAME HOZUMIAOYAMA. Paolini stecca la volée. Seconda palla. 40-30 Fa tutto bene Paolini che difende e attacca, ma l’ultima volée finisce in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 1-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: reazione delle nipponiche che trovano il break LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 2-1, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break ad inizio matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Sport in tv oggi (sabato 11 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Colpisce male il dritto Hozuni, ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com