LIVE Conegliano-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 12-13 set equilibratissimo

La partita tra Conegliano e Milano nel campionato di volley femminile 2026 si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo che i set si sono conclusi con un equilibrio di 12-13. Durante l'incontro, l’americana Lanier ha tentato un attacco che ha sfiorato le dita di Fahr, dimostrando grande intelligenza nel colpo. I tifosi possono seguire la partita in diretta, aggiornando il punteggio e le azioni in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Lanier cerca e trova le mani del muro! Colpo molto furbo della statunitense che tira alto e sfiora le dita di Fahr. 15-17 Primo tempo velocissimo di Kurtagic verso zona 5. 15-16 Invasione di Bosio che regala il punto a Conegliano. 14-16 Potente e precisa la diagonale di Piva verso zona 5! 14-15 Chirichella trova il punto con l’attacco in in fast in parallela. 13-15 Brava Piva a rimediare ad un’alzata troppo lunga con un pallonetto spinto che tocca il muro avversario e finisce fuori. Punto per Milano. 13-14 Diagonale vincente di Zhu da posto 4. Ottima traiettoria stretta della cinese. 12-14 Piva trova la diagonale vincente verso zona 5, le lombarde sulle ali dell’entusiasmo adesso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-13 set equilibratissimo LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-12 pantere in controllo del setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-17 Continua la serata no di Tolok che alterna grandi giocata ad alcune serie di errori non da lei. LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-25 primo set senza storia, venete straripanti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Stavolta Ishikawa trova alla perfezione il mani fuori sul muro avversario. Conegliano - Milano | Supercoppa Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2024/25