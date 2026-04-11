LIVE Conegliano-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 5-9 le lombarde provano a rispondere subito

Al debutto della stagione 2026 di volley femminile, la partita tra Conegliano e Milano si è conclusa con un punteggio di 1-0 in favore delle locali. Durante il primo set, le lombarde hanno cercato di reagire, passando da uno svantaggio di 5-9 a 8-12, quando Gabi ha messo a segno un muro decisivo su Egonu. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e sui momenti salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-12 Muro di Gabi su Egonu! Non c’è la copertura di Milano e la brasiliana trova il muro vincente. 7-12 Gabi insacca la palla fra rete e muro. Torna a segnare la squadra di Santarelli. 6-12 Ace di Kurtagic! Palla corta che cade all’improvviso davanti a Zhu. 6-11 Ancora Lanier che trova il punto da posto 4. Sale di tono adesso la statunitense dopo un primo set difficile. 6-10 Mani fuori di Lanier. Il muro di Conegliano finisce fuori di un soffio e il punto va alle lombarde 6-9 Gabi trova il punto con una diagonale profonda da posto 4. 5-9 ANCORA UN MURO DI KURTAGIC! Non passa la pipe di Haak e Milano scappa sempre più via.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 5-9 le lombarde provano a rispondere subito Leggi anche: LIVE Milano-Cuneo 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-10 le lombarde provano subito ad andarsene LIVE Monviso-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-15 le lombarde provano l’allungo per il terzo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20. Conegliano - Milano | Supercoppa Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2024/25