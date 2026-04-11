LIVE Bronzetti-Uchijima Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | in campo Lucia azzurre già qualificate

Nella giornata di oggi si svolge la partita tra Bronzetti e Uchijima, valida per la fase a gironi della BJK Cup 2026. Le azzurre, già qualificate, sono in campo con Lucia. La sfida tra Italia e Giappone si svolge in diretta streaming dalle 11.00 alle 13.00, con le coppie ErraniPaolini e HozumiAoyama impegnate in doppio. La partita è trasmessa in tempo reale con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.00 13.10 Ingresso in campo previsto tra cinque minuti. 13.05 Ci sarà Lucia Bronzetti in campo al posto di Paolini. Aspettiamo la conferma sull’avversaria. 13.03 Ricordiamo che l’Italia è la seconda qualificata alle Final di BJK Cup di Shenzhen dopo la vittoria della Gran Bretagna per 1-3 ai danni dell’Australia. Senza dimenticare la Cina, padrona di casa, già qualificata. 13.00 Intanto, la Spagna va in vantaggio sulla Slovacchia, dopo la vittoria nel doppio di BolsovaSorribes ai danni di ErjavecRadisic. 12.58 Nonostante il 3-0 dell’Italia ai danni del Giappone che di fatto, come detto, chiude i giochi, ci sarà un altro singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Uchijima, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: in campo Lucia, azzurre già qualificate LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: tra poco l’ingresso in campo, azzurre già qualificateCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la marchigiana regala il primo punto alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATSUME (2° MATCH DALLE 12. Temi più discussi: LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale consecutiva contro il tedesco; Billie Jean King Cup 2026: Italia-Giappone, a Velletri per arrivare in Cina; BJK Cup 2026, l’Italia è pronta a chiudere la pratica Giappone già dal doppio; BJK Cup 2026, Italia contro il Giappone nel turno di qualificazione: una nuova avventura ha inizio. LIVE Bronzetti-Uchijima, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: in campo Lucia, azzurre già qualificateCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la marchigiana regala il primo punto alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH ... oasport.it Billie Jean King Cup 2026 Italia Giappone Team Italy Jasmine Paolini Elisabetta Cocciaretto Lucia Bronzetti Tyra Grant Sara Errani Captain: Tathiana Garbin Team Japan Moyuka Uchijima Himeno Sakatsume Nao Hibino Eri Hozumi Shuko A - facebook.com facebook