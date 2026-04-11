LIVE Bronzetti-Uchijima Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | in campo Lucia azzurre già qualificate

Da oasport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si svolge la partita tra Bronzetti e Uchijima, valida per la fase a gironi della BJK Cup 2026. Le azzurre, già qualificate, sono in campo con Lucia. La sfida tra Italia e Giappone si svolge in diretta streaming dalle 11.00 alle 13.00, con le coppie ErraniPaolini e HozumiAoyama impegnate in doppio. La partita è trasmessa in tempo reale con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.00 13.10 Ingresso in campo previsto tra cinque minuti. 13.05 Ci sarà Lucia Bronzetti in campo al posto di Paolini. Aspettiamo la conferma sull’avversaria. 13.03 Ricordiamo che l’Italia è la seconda qualificata alle Final di BJK Cup di Shenzhen dopo la vittoria della Gran Bretagna per 1-3 ai danni dell’Australia. Senza dimenticare la Cina, padrona di casa, già qualificata. 13.00 Intanto, la Spagna va in vantaggio sulla Slovacchia, dopo la vittoria nel doppio di BolsovaSorribes ai danni di ErjavecRadisic. 12.58 Nonostante il 3-0 dell’Italia ai danni del Giappone che di fatto, come detto, chiude i giochi, ci sarà un altro singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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