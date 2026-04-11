LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-5 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | la giapponese serve per il match

Al momento, nel torneo di tennis, la giapponese sta servendo per chiudere il match contro la rivale, con il punteggio di 6-7, 2-5. La partita tra le due giocatrici si è svolta sotto gli occhi degli spettatori, mentre si attendeva l’esito dello scontro tra le altre due coppie. La competizione si sta disputando nell’ambito della BJK Cup 2026, con aggiornamenti disponibili attraverso la diretta online.

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