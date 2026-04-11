LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 1-2 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | break della giapponese nel secondo set

Durante le partite di oggi, Bronzetti e Sakatsume si sono sfidate in un match che si è concluso con un punteggio di 6-7, 1-2. Nel torneo di Coppa Billie Jean King 2026, l’Italia ha vinto contro il Giappone con un risultato di 3-0. Nel corso della partita, la giocatrice giapponese ha ottenuto un break nel secondo set. La diretta ha mostrato anche un punto in rete di Bronzetti e aggiornamenti sugli incontri tra altri tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.0 0 30-40 In rete il dritto di Bronzetti. Seconda. 30-30 Esce il rovescio da fondo campo della giapponese. 15-30 La risposta di Sakatsume finisce sulla riga. Il colpo successivo di Bronzetti muore in rete. 15-15 Dritto vincente lungolinea di Lucia. 0-15 Adesso Sakatsume inizia a giocare davvero bene! Volée vincente a rete dopo il cross di rovescio angolato. Seconda ad inizio game per Bronzetti. 1-3 GAME SAKATSUME. Non trova il campo la risposta dell’italiana. A-40 Prima vincente della giapponese. 40-40 In rete il dritto di Sakatsume. Seconda. 40-30 Contropiede con il dritto vincente in uscita dal servizio per Sakatsume.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 1-2, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: break della giapponese nel secondo set LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 1-0, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra annulla palla break ad inizio secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. LIVE Bronzetti-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.